Odbory se s vládou zatím nedohodly, kdy a o kolik porostou platy 22.6.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 21. června Jednání odborů a vlády o růstu platů pracovníků veřejného sektoru skončila bez výsledku. Odboráři požadují pro učitele, hasiče, policisty či úředníky přidání o deset procent od září. Vládní strany mluví zřejmě o osmi až deseti procentech, a to od listopadu. Některé profese by si ale také mohly přilepšit víc než jiné. Vyplývá to z vyjádření šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČSMKOS) Josefa Středuly. "Bylo nám řečeno, že jedna kapsa je prázdná, druhá vysypaná. Pokud chceme mít ale výborné služby státu, musíme je také patřičně zaplatit. Meze se poměrně propojují. Může se to blížit mezi osmi až deseti procenty. Uvidíme, od jakého data a jak to bude u jednotlivých skupin…