Do not fill this:

Noví podnikatelé v pohřebnictví možná budou skládat zkoušku 25.1.2017 , Zdroj: ČTK

Zatímco nyní stačí pro vstup do podnikání víkendový kurz, po účinnosti novely to bude teoretická i praktická zkouška... Praha 20. ledna Noví podnikatelé v pohřebnictví budou muset skládat zkoušku a mít povinnou praxi v oboru, zakážou se nejlevnější papírové rakve. Posílí se kontrola v oboru a upraví sankce za prohřešky. Předpokládá to vládní novela zákona o pohřebnictví, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Zamíří nyní k posouzení do výboru pro veřejnou správu a do ústavně-právního výboru. Předloha by měla podnikání v pohřebnictví podle ministerstva pro místní rozvoj kultivovat. Někteří poslanci k ní ale vznesli připomínky. Například Lukáš Pleticha (ČSSD) poukazoval na ustanovení, podle něhož by… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz