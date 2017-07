Do not fill this:

Novela zákona o zaměstnanosti pomůže agenturním zaměstnancům 8.6.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nově budou muset agentury zaplatit při žádosti o licenci kauci ve výši 500 tisíc korun... Praha, 8. června 2017 Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny zejména u agenturního zaměstnávání. Nově by tak agenturní pracovníci měli pracovat za stejných podmínek jako kmenoví. Zavádí se i kauce, kterou budou muset agentury složit, a návrh by měl zamezit řetězení smluv. Novela, kterou schválil Senát, také ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce. „Chceme mimo jiné odstranit to, aby na dvou linkách v jedné továrně vedle sebe pracovali agenturní a kmenoví zaměstnanci a ti agenturní měli mnohem horší podmínky. Návrhem tak chceme…