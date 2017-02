Největší podporu má zvýšení dlouhodobé nemocenské z dílny MPSV

20.2.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 16. února

Vláda se v pondělí vrátí k debatě o zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné, vybírat bude z šesti variant, přičemž názory jednotlivých ministrů se různí. Nejsilnější podporu má návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který počítá s tím, že by od 15. do 30. dne nemoci člověk dostával jako nyní 60 procent základu. Další měsíc by měl 66 procent a od třetího měsíce 72 procent základu. Stálo by to 2,4 miliardy korun navíc.

Nejméně navrhují přidat dlouhodobě nemocným resorty ve správě hnutí ANO. Nejnižší možnou změnu podporuje také Hospodářská komora ČR. Podle návrhů ministerstva financí by se mělo přidat až od čtvrtého či dokonce od sedmého měsíce stonání, a to na 66 procent základu.…