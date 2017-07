Do not fill this:

Návrh na soupis povinností podnikatelů čelí návrhu na zamítnutí 17.7.2017 , Zdroj: ČTK

Hospodářský výbor však doporučil novelu schválit. Praha 12. července Návrh skupiny poslanců, kteří chtějí zavést v zákoně přehled povinností podnikatelů, čelí ve Sněmovně návrhu na zamítnutí. V dnešním druhém čtení novely zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ho vznesl poslanec Petr Kudela (KDU-ČSL), který k němu měl výhrady, s nimiž se ztotožnil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Výhrady měla již dříve ve svém stanovisku i vláda. O zamítnutí či schválení návrhu rozhodnou poslanci až na zářijové schůzi. Hospodářský výbor doporučil novelu schválit. Takzvaný Právní elektronický systém (PES) by umožnil podnikatelům, aby spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz