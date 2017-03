Návrh: Lidé s malým platem si přilepší díky snížení počtu tarifů

1.3.2017 , Zdroj: ČTK

Výdělek by se měl zvýšit například pracovníkům v kulturních zařízeních, umělcům, zdravotním sestrám, porodním asistentkám či lidem v sociálních službách...

Praha 24. února

Pracovníci s nižšími příjmy, kteří pracují ve veřejném sektoru, by si měli od července polepšit. Umožnit to má snížení počtu platových tarifů z devíti na šest. Návrh připravovaného nařízení dnes na tiskové konferenci představila ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Záměr by měla brzy projednat vláda. Ministerstvo práce chce letos také poslat sociálním službám další peníze na zvýšení výdělků. Jaká to bude suma, by mělo být jasnější asi za dva měsíce. Kraje vyčíslily potřebnou částku na miliardu, upřesnila náměstkyně ministryně…