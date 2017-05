Do not fill this:

Návrh komory zpřehlední podnikatelům zákonné povinnosti 10.4.2017 , Zdroj: ČTK

Hospodářská komora získala podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet... Praha 10. dubna Podnikatelé by měli mít od roku 2018 ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Na tiskové konferenci to dnes uvedla Hospodářská komora, která napříč politickým spektrem získala podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet. Návrh jde nyní na jednání Sněmovny. Systém může podle komory podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně. "Je to snad poprvé, kdy politici nehledí na svou politickou barvu a chtějí se podílet na vyřešení…