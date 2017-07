Do not fill this:

Národní elektronický nástroj bude povinný od července 2018 23.6.2017 , Zdroj: ČTK

Ministři tak nepodpořili variantu, podle které by se povinnost u zakázek malého rozsahu měla týkat státních institucí už od začátku letošního července... Praha 21. června Používání Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek bude povinné od 1. července příštího roku, rozhodla dnes vláda. Novináře o tom informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Ministři tak nepodpořili variantu, podle které by se povinnost u zakázek malého rozsahu měla týkat státních institucí už od začátku letošního července. NEN má nahradit nynější elektronická tržiště. Šlechtová novinářům během jednání vlády řekla, že povinnost se začne současně týkat elektronických tržišť i systému pro…