Do not fill this:

MPO: Administrativní zátěž podnikatelů klesla od 2005 o třetinu 3.7.2017 , Zdroj: ČTK

Firmám ubylo 675 informačních povinností. Praha 2. července Celková administrativní zátěž podnikatelů se v ČR v porovnání s rokem 2005 loni snížila o 31 procent, firmám ubylo 675 informačních povinností. Stát loni realizoval celkem 23 opatření ke snížení byrokracie pro podnikatele, zbývá jich 28, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Materiál v pondělí 10. července projedná vláda. Zástupci podnikatelů však vysokou administrativní zátěž kritizují. Ke snížení zátěže při podnikání loni přispěla podle MPO řada zákonů. Například novelou zákona o soudních poplatcích byly učiněny kroky ve zjednodušení zápisů přes notáře a snížení hrazených poplatků. Společnosti s ručením omezeným byly osvobozeny od… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz