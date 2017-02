Do not fill this:

Ministryně Marksová představila tři nová prorodinná opatření, na kterých se shodla koalice 10.2.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Praha, 9. února 2017 Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Ošetřovné může čerpat jen ten, kdo si platí nemocenské pojištění. Tato nová dávka pomůže rodinám ve výjimečných nebo krizových situacích s péčí o člena rodiny. Pečovat může širší rodina, maximálně však 90 dnů - během této doby se mohou členové rodiny i vystřídat. Po tuto dobu bude pečující osoba pobírat z pojištění náhradu mzdy ve stejné výši jako je tzv. nemocenská. Na koaliční radě došlo ke shodě v podpoře rodin s dětmi, kde alespoň jeden rodič pracuje: Přídavky vzrostou o 300 korun měsíčně a nárok budou mít nově rodiny…