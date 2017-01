Do not fill this:

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek pokračuje v úsilí snižovat administrativní zátěž živnostníků 17.1.2017 , Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu... Praha, 16. ledna Vláda na dnešní schůzi schválila novelu živnostenského zákona, která napomůže snížit zátěž podnikatelů a zlepšit podnikatelské prostředí. Novela odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, zapisované do živnostenského rejstříku. „Nyní si tyto údaje zjistí živnostenský úřad sám z příslušného veřejného rejstříku," vysvětluje ministr Mládek a dodává: „Zkvalitnění stávající právní…