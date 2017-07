Do not fill this:

Miliardy od státu pomohou krajům zlepšit dopravu či zaměstnanost 10.7.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 10. července Na hospodářskou restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje půjde v příštích třech letech zhruba 42 miliard korun. Počítá s tím akční plán, který dnes schválila vláda. Regiony, které dlouhodobě trpí vysokou nezaměstnaností i starými ekologickými zátěžemi po zaniklých podnicích, chtějí peníze využít na zlepšení dopravy a zaměstnanosti nebo odstranění látek ohrožujících životní prostředí. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jde o první komplexní restrukturalizaci tak rozsáhlého území. Z celkové částky půjde do krajů 6,1 miliardy korun letos, 11,4 miliardy v příštím roce a přes 25 miliard v roce 2019. Sobotka již dříve varoval, že propast mezi třemi kraji a…