Lidé odevzdali 1,94 milionu daňových přiznání k dani z příjmů 4.4.2017 , Zdroj: Finanční správa

Velký zájem byl u fyzických osob o nový zjednodušený formulář na dvě stránky... Praha, 4. dubna Poplatníci letos odevzdali prakticky stejný počet daňových přiznání k dani z příjmů jako v loňském roce. Z celkového počtu 1,94 mil. daňových přiznání se 1,67 mil. týkalo daně z příjmů fyzických osob a 0,27 mil. daně z příjmů právnických osob. Elektronickou formu podání zvolilo 14 % fyzických osob (loni 13 %) a 89 % právnických osob (loni 88 %). „Velký zájem jsme zaznamenali u fyzických osob o nový zjednodušený formulář na dvě stránky. Tento nový typ formuláře využila dokonce celá třetina poplatníků (přesněji 0,32 mil.) z těch, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání a podávají daňové přiznání na…