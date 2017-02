Do not fill this:

Konference o EET v Praze potvrdila rostoucí zájem obchodníků o druhou vlnu Etržeb 30.1.2017 , Zdroj: Ministerstvo financí

Praha, 30. 1. 2017 Více než 600 podnikatelů v pondělí 30. ledna 2017 zaplnilo kongresové prostory v Clarion Congress Hotelu v Praze – Vysočanech, kde v rámci Retail Summitu proběhla konference Ministerstva financí a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR „Evidence tržeb v praxi". Součástí akce, zaměřené na podnikatele z oblasti velko- a moloobchodu, kteří začínají evidovat již za 22 pracovních dní, byl jako již tradičně veletrh pokladních řešení, praktický blok se zkušenostmi podnikatelů z 1. fáze i blok náměstkyně Aleny Schillerové „EET krok za krokem". Ministr financí Andrej Babiš podnikatele požádal, aby přípravu na novou povinnost neodkládali na poslední chvíli.…