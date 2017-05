Komora: Podnikatelé jsou politickou nestabilitou znepokojeni

2.5.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 2. května

Podnikatelská veřejnost je znepokojena tím, že po demisi vlády, kterou dnes ohlásil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), potrvá v České republice do voleb půl roku nestabilní situace ohrožující prosperitu země. ČTK to dnes sdělila Hospodářská komora ČR. Svaz průmyslu a dopravy rozhodnutí předsedy vlády považuje za nekoncepční a neodpovědné.

Premiér Sobotka kvůli nejasnostem kolem podnikání ministra financí Andreje Babiše (ANO) podá do konce týdne prezidentovi Miloši Zemanovi demisi celé vlády. Řekl, že pokud by odvolal z funkce jen Babiše, šéfovi hnutí ANO by to do voleb umožnilo hrát roli mučedníka. Podle Babiše by bylo nejlepším řešením, aby vláda dovládla v demisi do řádných voleb. Vicepremiér…