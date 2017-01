Do not fill this:

Komora daňových poradců vítá zvýšení kompenzací plátcům DPH 24.1.2017 , Zdroj: ČTK

Brno 18. ledna Komora daňových poradců vítá zvýšení kompenzací plátcům daně z přidané hodnoty za dobu zadržování nadměrných odpočtů ze strany státu. Komora to dnes uvedla v tiskové zprávě. Vládní daňové změny schválila Sněmovna v pátek. Součástí balíčku změn byla právě i novela pravidel pro poskytování finančních kompenzací. Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil. Vzniká například tak, že v daném zdaňovacím období firma nakoupila více zboží a služeb, než ho prodala. Nadměrný odpočet u DPH přitom bývá nejčastější příčinou postupu k… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz