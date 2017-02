Do not fill this:

Koalice: Rodiny s dětmi dostanou příští rok navíc čtyři mld. Kč 13.2.2017 , Zdroj: ČTK

Nárok na příspěvek budou mít nově rodiny s příjmy až do 2,7násobku životního minima... Praha 8. února Strany vládní koalice se dnes shodly na tom, že rodiny s dětmi dostanou příští rok navíc čtyři miliardy korun. Na twitteru to uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Dětské přídavky se podle něj zvýší o 300 korun měsíčně, nárok budou mít nově rodiny s příjmy až do 2,7 násobku životního minima. O 150 korun měsíčně se zvýší i sleva na dani na první dítě. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek označil přijaté řešení za kompromis. Přídavky se podle něj dlouho nezvyšovaly, a pokud se ekonomice státu daří a daří se vybírat i daně, "je potřeba i tyto peníze vrátit lidem". Ministerstvo financí má ještě…