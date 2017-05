Do not fill this:

Inspekce udělila loni agenturám práce 317 pokut za 16,13 mil Kč 19.4.2017 , Zdroj: ČTK

Inspekce provedla loni 26.260 kontrol nelegálního či agenturního zaměstnávání, nerovného zacházení, bezpečnosti či podmínek na pracovišti. Praha 18. dubna Inspekce práce loni udělila 317 pokut za celkem 16,13 milionu korun kvůli porušování pravidel agenturního zaměstnávání. Další sankce za nelegální zaměstnávání pak dosáhly 75,08 milionu korun. Kontroloři odhalili 2290 pracovníků bez řádných dokladů či povolení, tři pětiny z nich pocházely ze zemí mimo EU. Výsledky kontrol dnes na tiskové konferenci představila ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) a generální ředitel Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Inspekce provedla loni 26.260 kontrol nelegálního či agenturního zaměstnávání, nerovného…