Hospodářská komora:Cizinecký zákon je zneužitelný vůči firmám 7.4.2017 , Zdroj: ČTK

Do kategorie nespolehlivého zaměstnavatele by se firmy dostaly v případě zadlužení, neplacení pojistného za pracovníky či nelegálního zaměstnávání... Praha 7. dubna Hospodářská komora je nespokojena s tím, v jaké podobě dnes poslanci schválili novelu cizineckého zákona. Na jejím základě může být jakákoli firma označena za nespolehlivého zaměstnavatele, uvedla komora v tiskové zprávě. Podniky označené za nespolehlivé by podle zákona nemohly zaměstnávat cizince. Hospodářská komora proto bude apelovat na senátory, aby novelu upravili a znemožnili její zneužívání. Do kategorie nespolehlivého zaměstnavatele by se firmy dostaly v případě zadlužení, neplacení pojistného za pracovníky či nelegálního zaměstnávání.…