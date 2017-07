Do not fill this:

Firmy chtějí program k získávání pracovníků z ciziny pro víc zemí 31.5.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 29. května Zaměstnavatelé budou usilovat o to, aby Česko mělo program k snadnějšímu získávání pracovníků nejen z Ukrajiny, ale i z dalších zemí mimo EU. Podnikatelům se totiž už obtížně hledají i ukrajinské pracovní síly, nechtějí je východoevropské zemi úplně odčerpat. ČTK to dnes při jednání celostátní tripartity s krajskými tripartitami řekl šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) Jan Wiesner. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů z krajů dnes diskutovali o zaměstnávání cizinců. "Snažíme se primárně zaměstnat naše nezaměstnané. V řadě regionů se ale ukazuje, že už tam není pracovní síla. Nedostatek se řeší v rámci EU a někde i mimo EU," řekl novinářům premiér… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz