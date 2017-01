Do not fill this:

Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola. Podnikatelé, vyzvedněte si včas své autentizační údaje 18.1.2017 , Zdroj: Finanční správa

Praha, 13. ledna „Zatím si vyzvedlo autentizační údaje pouze 14 tisíc podnikatelů z druhé vlny. Vzhledem k tomu, že celý proces nastavení pokladního zařízení vyžaduje jistou časovou rezervu, apeluji na podnikatele, aby si autentizační údaje vyzvedli co nejdříve,“ upozorňuje Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství. Prvním krokem přípravy ke správnému evidování tržeb je… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz