Do not fill this:

Dlouhodobé ošetřovné bude zřejmě muset odsouhlasit zaměstnavatel 13.2.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 8. února Lidé, kteří se musí postarat o vážně nemocné příbuzné, by mohli mít na péči až tříměsíční placené ošetřovatelské volno. S nepřítomností zaměstnance ale bude muset souhlasit jeho zaměstnavatel. Návrh dnes schválila vláda se změnou od hnutí ANO. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) novinářům řekla, že stejný model funguje v Rakousku. Za důležité pokládá to, aby dlouhodobé ošetřovné bylo uvedeno v praxi. "Na české poměry může souhlas zaměstnavatele být velká komplikace. Hlavní je ale uvést to do praxe. Když se uvidí, že zaměstnavatelé z velké míry dělají naschvály a nechtějí zaměstnance pustit, tak se ten zákon může vždycky na základě tlaku lidí změnit," uvedla. … Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz