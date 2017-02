Do not fill this:

ČSSZ zahájila rozesílání tzv. inventur OSVČ za rok 2016 6.2.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Praha 6. 2. 2017 Pečlivé prostudování tzv. inventur OSVČ, které obsahují tabulku se souhrnem předpisů a plateb a jsou tak užitečným podkladem pro správné vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, může minimalizovat chyby při jeho vyplňování. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila každoroční rozesílání inventur OSVČ. Odeslat jich musí více než 770 tisíc, přičemž 12 % elektronicky přímo do datových schránek OSVČ. „Inventury OSVČ bude ČSSZ odesílat postupně v etapách až do poloviny února. Mezi prvními je obdrží majitelé datových schránek. Inventura jim bude zaslána elektronicky. Kromě toho mají všechny OSVČ bez rozdílu, zda mají nebo nemají datovou schránku,…