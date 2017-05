Do not fill this:

Bytová společenství možná získají část peněz od neplatičů 21.4.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 20. dubna Společenství vlastníků bytů možná získají přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek na správu domů po neplatičích. Schválil to dnes Senát v rámci senátorského návrhu novely, kterou poslal Sněmovně k projednání. Současně požádal poslance, aby novelu schválili už v prvním čtení kvůli končícímu volebnímu období. Novelou se bude zabývat také vláda. Novelu, která se týká občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona, připravili lidovečtí senátoři v čele s Jitkou Seitlovou (za SZ). Původní návrh počítal s tím, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně, a to do 25 procent výtěžku ve prospěch společenství vlastníků. Podle doporučení…