Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně 16.2.2017 , Zdroj: Finanční správa

Praha, 14. února Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou. Stejně jako minulý rok, i letos budou pracovníci Finanční správy vyjíždět do 180 vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili daňovým poplatníkům podání daňových přiznání co nejblíže jejich bydlišti. Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na úřadě, mohou využít rozšířené úřední hodiny od 27. března do 31. března od 8,00 do 17,00 hodin a poslední den…