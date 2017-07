Do not fill this:

6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě 15.6.2017 , Zdroj: Finanční správa

Praha, 15. června 2017 V denním tisku v současné době vycházejí články k problematice daně z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě. Bytové jednotky v bytových domech jsou při prvním prodeji novostavby od daně osvobozeny, kdežto v rodinných domech ne. Bohužel jsou k tomuto tématu ze strany médií uváděny nepřesnosti a zkreslené údaje, které by mohly poplatníkům spíše uškodit, proto uvádíme tyto informace na pravou míru. 1. mýtus: V zákoně je mezera, na byty v rodinných domech se omylem zapomnělo. Nejedná se o mezeru v zákoně. Osvobození je navázáno na to, jak je účel staveb upraven ve stavebních předpisech. Finanční správa, Ministerstvo…