Změny v pojištění se od Nového roku týkají všech skupin plátců 5.12.2016 , Zdroj: VZP

tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu... Praha, 5. prosince Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Zvýšení průměrné mzdy znamená zvýšení minimálního pojistného OSVČ, a to z 1 823 Kč na 1 906 Kč. Změna minimální mzdy přináší navýšení pojistného OBZP a minimálního pojistného zaměstnanců z 1 337 Kč na 1 485 Kč. A mění se i vyměřovací základ pro platby pojistného státem; ty se zvyšují z 870 Kč na 920 Kč měsíčně. Podnikatelé musí po celý rok 2017 na zálohách odvádět částku 1 906 Kč,…