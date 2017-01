Do not fill this:

Vybrané pozměňovací návrhy k vládnímu daňovému balíku 30.12.2016 , Zdroj: ČTK

Praha 30. prosince Sněmovna bude na své lednové schůzi schvalovat vládní daňový balík. Obsahuje především návrh na zvýšení daňových slev na děti. Poslanci k němu ale vznesli desítky pozměňovacích návrhů a řada z nich se týká elektronické evidence tržeb (EET). Přinášíme přehled některých pozměňovacích návrhů. Návrhy rozpočtového výboru: Snížit limity pro výdajové paušály živnostníků z nynějších dvou milionů korun na jeden milion. Procentní sazba výdajových paušálů se nemění. Živnostníci, kteří tyto paušály využívají, by mohli opět uplatňovat daňovou slevu na manželku a dítě. Rozšířit se má možnost stanovení daně z příjmů paušální částkou i pro podnikatele, kteří mají zaměstnání a současně s tím podnikají, a také…