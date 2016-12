Do not fill this:

Výbor chce snížit limit na paušály živnostníků a vrátit jim slevu 23.11.2016 , Zdroj: ČTK

Své doporučení vložil do vládního daňového balíku, který především zvyšuje daňovou slevu na druhé a další dítě... Praha 16. listopadu Sněmovní rozpočtový výbor doporučil snížit limity pro výdajové paušály živnostníků z nynějších dvou milionů korun na jeden milion. Navrhl také, aby živnostníci, kteří tyto paušály využívají, mohli opět uplatňovat daňovou slevu na manželku a dítě. Výbor chce také rozšířit možnost stanovení daně z příjmů paušální částkou. Své doporučení vložil do vládního daňového balíku, který především zvyšuje daňovou slevu na druhé a další dítě. Předseda výboru Václav Votava (ČSSD) řekl ČTK, že v případě snížení limitu a navrácení slevy šlo o koaliční dohodu. Pozměňovací návrhy…