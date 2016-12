Do not fill this:

V občanském zákoníku bude předkupní právo spolumajitelů realit 21.12.2016 , Zdroj: ČTK

Praha 20. prosince Do občanského zákoníku se vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Novelou, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman, se uzákoňují i úroky u dlužného výživného na děti. Norma rovněž prodlužuje lhůtu pro vyklizení bytu zvláštního určení, kterou má v případě úmrtí nájemce jeho spolubydlící. Zastánci obnovy předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti zdůrazňují, že existovalo 50 let a vlastnické podíly by se měly scelovat. Odpůrci zejména z řad pravice poukazovali na problém nedosažitelných spoluvlastníků. Tato nová úprava má být účinná až od ledna 2018. Novela prodlužuje lhůtu pro vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím po úmrtí nájemce ze tří na šest…