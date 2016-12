Do not fill this:

Tripartita se shodla na zvýšení nemocenské, variant je víc 21.11.2016 , Zdroj: ČTK

Praha 21. listopadu Tripartita se na dnešním jednání shodla na potřebě zvýšení nemocenské při delší pracovní neschopnosti. Existují však tři varianty, jak by se mohla změnit. Představitelé vlády, odborů a zaměstnavatelů to řekli novinářům po dnešním jednání v Praze. Změnu chce vláda přidat k novele o zdravotním pojištění, která už je ve Sněmovně. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nemá problém ani s novým návrhem, s nímž dnes přišli odboráři, ale trvá na shodě s ANO a KDU-ČSL, kterou budou vládní strany hledat na středeční koaliční radě. V prvních třech dnech nemoci nyní lidé nedostávají nic. Od čtvrtého do 14. dne poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Následně hradí 60 procent takzvaného…