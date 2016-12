Do not fill this:

Sobotka: Snížení odvodů na sociální pojištění nebude možné 13.12.2016 , Zdroj: ČTK

Ekonomové naopak uvádějí, že největším problémem Česka je vysoké daňové zatížení práce, tedy vysoké odvody na sociálním pojištění, a složitost daňového systému... Praha/Český Těšín 12. prosince (ČTK) V dalších letech nebude prostor pro snížení odvodu na sociální pojištění. Důvodem je stárnutí populace, a tím pádem vyšší nároky na výplatu důchodů. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) to dnes řekl novinářům v Českém Těšíně. Ekonomové oslovení ČTK dnes uvedli v reakci na daňové návrhy ČSSD, že zvýšení progresivního zdanění navrhované sociálními demokraty Česko nepotřebuje a že větším problémem je vysoké daňové zatížení práce, tedy vysoké odvody na sociálním pojištění, nebo složitost daňového systému. "Myslím, že… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz