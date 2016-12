Do not fill this:

Sobotka chce od Pelikána insolvenční zákon a exekuční řád 22.11.2016 , Zdroj: ČTK

Rozšíření možností bezplatné právní pomoci, zjednodušení osobních bankrotů a větší regulace exekucí jsou klíčové normy v resortu justice... Praha 21. listopadu Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce, aby ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) rychle předložil do vlády návrh insolvenčního zákona, exekučního řádu a zákona o bezplatné právní pomoci. Podle něj jsou důležité, protože mohou pomoci lidem v obtížné životní situaci. Premiér také uvedl, že Pelikánův příchod na ministerstvo urychlil práci úřadu, kde bylo zpočátku volebního období pomalé tempo práce. Pelikán v březnu 2015 vystřídal Helenu Válkovou (ANO). Rozšíření možností bezplatné právní pomoci, zjednodušení osobních bankrotů a větší regulace exekucí…