Do not fill this:

Sněmovna přehlasovala Zemana a stvrdila nižší DPH na tisk 10.1.2017 , Zdroj: ČTK

Změna zákona měla platit již od 1. ledna, takto vstoupí v účinnost až 15. dnem po vyhlášení ve sbírce... Praha 10. ledna Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana a prosadila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která od letošního roku přeřazuje noviny a časopisy do desetiprocentní sazby DPH. Má to podpořit jejich prodej. Nyní jsou v sazbě 15 procent. Změna zákona měla platit již od 1. ledna, takto vstoupí v účinnost až 15. dnem po vyhlášení ve sbírce. Na podporu změny zákona a proti prezidentovu vetu dnes hlasovalo 133 poslanců napříč kluby s výjimkou poslanců hnutí ANO, kteří byli proti novele. Na její podporu hlasoval z klubu ANO pouze Martin Komárek. Novelu ve Sněmovně předložili v září 2015… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz