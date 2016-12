Do not fill this:

Rozšíření zelené nafty na živočišnou výrobu Senát schválil 2.12.2016 , Zdroj: ČTK

Vratka by měla být odstupňována podle intenzity chovu dobytka, tzv. dobytčí jednotky na hektar... Praha 1. prosince Část spotřební daně z nafty se pravděpodobně bude vracet také zemědělcům živočišné výrobě, nejen ve výrobě rostlinné. Senát to dnes schválil navzdory námitkám pravicových senátorů, jimž se rozšíření výjimky nelíbilo. Novela, kterou dostane k podpisu prezident, má vracení daně rozšířit také na rybníkáře a firmy hospodařící v lesích. Rozšíření tzv. zelené nafty má podpořit zemědělce věnující se chovu. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má být vratka odstupňována podle intenzity chovu dobytka, takzvané dobytčí jednotky na hektar. Zemědělci v rostlinné výrobě by nejprve dostávali…