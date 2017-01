Do not fill this:

Rodinná koncepce počítá s růstem rodičovské, mateřské i přídavků 9.1.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 6. ledna Se zvýšením rodičovské z 220.000 na aspoň 250.000 korun, zvednutím mateřské či zdvojnásobením přídavků na děti počítá nová koncepce rodinné politiky, kterou připravilo ministerstvo práce. Poslední verze dokumentu, kterou má ČTK k dispozici, obsahuje také návrhy na zavedení novomanželských půjček, výstavbu startovacích bytů, možnost umělého oplodnění pro samotné ženy, tříměsíční ošetřovné při péči o nemohoucí rodiče či podporu sdílených úvazků. Všechna opatření by ročně stála dvě až tři desítky miliard navíc. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v polovině prosince řekl, že brzy představí novou podporu "pracujících rodin s dětmi". Podle něj mnohé rodiny na přídavky a daňové slevy nedosáhnou.…