Pro podnikatele je připraveno dalších 22 miliard korun z programu OP PIK 30.11.2016 , Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Praha, 30.11.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další kolo výzev za téměř 22 miliard korun ke třem dotačním programům podpory OP PIK. Příjem žádostí odstartuje v polovině prosince 2016 a bude ukončen na jaře roku 2017. Výzvy Inovace, Služby infrastruktury, Aplikace a Úspory energie jsou zaměřeny na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, a to užitím unikátních know-how ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, dále na zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury realizací nových technologií a konkurenceschopnosti výrobků a služeb. Prioritou je také podpora získávání nových znalostí potřebných pro…