Prezident Zeman vetoval snížení DPH na noviny a časopisy 20.12.2016 , Zdroj: ČTK

Nyní bude o prezidentově vetu rozhodovat Sněmovna. Nižší daň měla platit už od 1. ledna... Praha 20. prosince Prezident Miloš Zeman dnes vetoval novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která přeřazuje noviny a časopisy do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty z nynější sazby 15 procent. Na tiskové konferenci to dnes oznámil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman se podle mluvčího ztotožnil s negativním postojem, který k tomuto návrhu zaujala vláda. S návrhem přišla loni v září skupina poslanců KSČM a Parlament ho letos v listopadu schválil. Nyní bude o prezidentově vetu rozhodovat Sněmovna. Nižší daň měla platit už od 1. ledna. Unie vydavatelů dnes nechtěla Zemanovo rozhodnutí komentovat.