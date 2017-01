Do not fill this:

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017 2.1.2017 , Zdroj: Finanční správa

Praha, 20. prosince 2016 Nahoru Daň z příjmů fyzických osob Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na 11 000 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku toho: se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000 korun ročně (rok 2017)

(rok 2017) slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 korun

bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše daňový bonus si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 66 000 korun. Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního…