Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017 9.12.2016 , Zdroj: Ministerstvo financí

Praha, 6. prosince Nahoru Další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně (tj. o 2.400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě potom o 300 Kč měsíčně (tj. o 3.600 Kč ročně) oproti roku 2016. Nahoru Snížení sazby DPH u tiskovin Od 1. 1. 2017 se noviny a časopisy přesouvají do druhé snížené sazby DPH (tedy z 15 na 10 %) Nahoru Zvýšení limitů pro penzijní a životní pojištění Pro rok 2017 dojde k navýšení limitů pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně, a to z 12.000 Kč na 24.000 Kč ročně. Zároveň se zvyšuje limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do…