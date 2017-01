Do not fill this:

Poslanci rozhodnou o snížení daní nebo o kompenzacích za EET 30.12.2016 , Zdroj: ČTK

Praha 30. prosince Zrušení solidární daňové přirážky, snížení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), snížení počtu sazeb DPH nebo kompenzace živnostníkům za pořízení techniky pro elektronickou evidenci tržeb. O tom všem budou rozhodovat v lednu poslanci, až budou schvalovat pozměňovací návrhy k vládnímu daňovému balíku. Pozměňovacích návrhů se sešly asi čtyři desítky, nejen od opozičních poslanců, ale i od vládních zákonodárců. Při závěrečném schvalování je tak čeká víc než 40 hlasování. Pozměňovací návrhy se týkají i daňových sazeb a také změn v elektronické evidenci tržeb (EET). Ministr financí Andrej Babiš (ANO), který je současně poslancem, například navrhl, aby pod EET nespadali živnostníci, kteří mají…