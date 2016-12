Do not fill this:

MPSV plánuje zvýšit příspěvek na místa pro zdravotně postižené 19.11.2016 , Zdroj: ČTK

Jednalo by se o zvýšení ve výši 700 Kč měsíčně. Dále by zaměstnavatelé mohli využít také 2700 korun, které nyní mohou měsíčně čerpat jen na další náklady související se zaměstnáváním postižených... Praha 19. listopadu Růst minimální mzdy a její vztažení i na zdravotně postižené od 1. ledna příštího roku plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí kompenzovat zaměstnavatelům zvýšením státního příspěvku o 700 korun měsíčně. Nyní činí maximálně 8800 korun měsíčně. Zaměstnavatelé by nově na plat postižených zaměstnanců mohli využít také 2700 korun, které nyní mohou měsíčně čerpat jen na další náklady související se zaměstnáváním postižených. Návrh je součástí programu pondělního zasedání zástupců vlády,…