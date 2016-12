Do not fill this:

MPO dosud v rámci OP PIK schválilo projekty za téměř 14,7 miliardy korun 28.11.2016 , Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Verlag Dashöfer

Od začátku fungování programu OP PIK budou do konce roku 2016 vyhlášeny výzvy za celkových 82 miliard Kč, to jest 70 % alokace programu. Praha, 28.11.2016 MPO dokončuje hodnocení 165 projektů z roku 2015, u kterých se přijímaly žádosti do 30. dubna 2016. Celkově se hodnotilo 3490 projektů v 11 programech. Jde o jednoznačně největší počet hodnocených projektů ze všech programů v ČR, které má na starosti Evropský fond regionálního rozvoje. V konečné fázi projednala výběrová komise již 2778 projektů, kde hodnota těch úspěšných byla téměř 14,7 miliardy Kč. Do konce roku budou i žadatelé zbylých 712 projektů vědět, zda ten jejich byl schválen.…