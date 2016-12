Do not fill this:

Model podnikání se zaměstnaneckou spoluúčastí je třeba podporovat 29.11.2016 , Zdroj: Verlag Dashöfer

Praha, 29. listopadu 2016 Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zúčastnila semináře, který byl zaměřen na podporu participativního podnikání v České republice. „Sociální ekonomika, jejíž součástí je podnikání pomocí zaměstnanecké spoluúčasti, je segmentem, který významným způsobem přispívá k vytváření pracovních míst, k udržitelnému růstu a ke spravedlivějším výdělkům," uvedla ministryně. Jde o segment, který je schopen kombinovat ziskovost se sociálním začleňováním a demokratickými systémy rozhodování a doplňovat činnost veřejného a soukromého sektoru tak, aby služby byly v souladu s potřebami. Vnímání tohoto segmentu proto musí být podle ministryně v České republice…