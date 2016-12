Do not fill this:

Kalousek navrhne snížit DPH na 10 a 20 pct. a zrušit přirážku 30.11.2016 , Zdroj: ČTK

Praha 28. listopadu Předseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek navrhne snížit sazby daně z přidané hodnoty na deset a 20 procent, tedy na úroveň před ekonomickou krizí. Současně s tím chce zrušit sedmiprocentní solidární daňovou přirážku pro lidi s vysokými příjmy. Kalousek dnes novinářům řekl, že úpravu připojí jako pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku, jehož druhé sněmovní čtení je plánováno na středu. Předseda opoziční ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že daňový systém je třeba zjednodušit a snížení daní umožňuje aktuální hospodářská situace. Nyní platí tři sazby DPH, a to 21, 15 a deset procent. Někdejší vláda Petra Nečase (ODS), v níž Kalousek vedl finance, nejprve zvedla sníženou…