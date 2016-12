Do not fill this:

Firmy budou informovat o boji s korupcí, zákon podepsal 20.12.2016 , Zdroj: ČTK

Budou muset také uvádět, jaké výsledky tato opatření přinesla a auditor pak bude ověřovat, zda firma tyto informace uvedla pravdivě... Praha 20. prosince Velké firmy a skupiny budou muset poskytovat ve svých výročních a obdobných zprávách nově i nefinanční informace týkající se ochrany životního prostředí, respektování lidských práv, boje s korupcí nebo sociálních otázek. Počítá s tím novela zákona o účetnictví, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Nový požadavek vyplývá ze směrnice EU. Novela má vstoupit v účinnost od 1. ledna příštího roku. Firmy budou muset ve výročních zprávách nebo zvláštních zprávách informovat o přijatých opatřeních ve vztahu k uvedeným…