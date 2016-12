Do not fill this:

Daňový balík míří ke schvalování, jsou v něm i návrhy změn v EET 1.12.2016 , Zdroj: ČTK

Daňový balík by poslanci mohli schvalovat již v pátek, protože zkrátili potřebné lhůty... Praha 30. listopadu Sněmovna dnes odeslala do závěrečného schvalování vládní daňový balík. Poslanci k němu předložili asi tři desítky pozměňovacích návrhů, z toho desítka se týká elektronické evidence tržeb (EET), jejíž ostrý start pro restaurace a ubytovací služby začne ve čtvrtek. Návrh výjimek pro EET předložil ministr financí Andrej Babiš (ANO), poslanci vládní KDU-ČSL i další poslanci. Pravicová opozice navrhla EET rovnou zrušit. Daňový balík by poslanci mohli schvalovat již příští pátek, protože zkrátili potřebné lhůty. ČSSD změny v EET odmítá. Babiš navrhl, aby pod EET nespadali živnostníci, kteří mají daň z… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz