ČSSD chce progresivní zdanění, čeká volební souboj s ANO

10.12.2016 , Zdroj: ČTK

Kromě toho budou také chtít od ledna 2018 zvýšit minimální mzdu a na rok 2018 zajistit důstojný růst platů ve veřejné sféře...

Praha 10. prosince

Sociální demokracie by chtěla prosadit zásadní reformu daní směrem k progresi, aby lidem s průměrným a podprůměrným platem daně klesly. Daňová progrese by se měla týkat i firem. Po dnešním jednání širšího vedení ČSSD to řekl předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka. Podle šéfa hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše takový plán míří proti úspěšným lidem a firmám. Soubojem s koaličním ANO budou podle Sobotky sněmovní volby v příštím roce, vláda ale svůj program dotáhne do konce.

Aktuální nastavení českého daňového systému vyhovuje velkým a bohatým, kteří tak…