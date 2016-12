Do not fill this:

Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí 28.12.2016 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Praha, 19. prosince 2016 Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji. VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 %. Od ledna tak bude minimální měsíční mzda činit 11 000 Kč, minimální… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz